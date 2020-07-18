В Одессе начали поднимать затонувший в ноябре танкер "Делфи". Работы ведутся с раннего утра - с 06:00, на месте работают водолазы.

Об этом сообщает "Думская".

"Между пляжем и "Делфи" постоянно курсируют катера, доставляя водолазов к месту работ. На расстояние около 100 метров подошли буксиры, на них заводят тросы, чтобы дернуть танкер для постановки на киль", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 ноября 2019 года танкер "Делфи" находился в акватории порта "Южный", но из-за мощного шторма его отнесло в сторону Одессы, и он сел на мель. Владелец танкера не соглашается забрать судно. Чтобы достать танкер с морского дна, сообщалось, что понадобится от 18-24 млн грн.

Для того, чтобы провести операцию, спасателям пришлось попросить уйти людей с соседних пляжей.

Видео: YouTube/Уси Онлайн

Ранее министр Криклий пообещал достать токсичный танкер "Делфи" со дна Черного моря до 20 июля. Также "Страна" рассказывала, что возле судна концентрация нефтепродуктов в воде в 5 раз выше нормы.