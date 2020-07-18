В Харькове обнаружили разлагающийся труп мужчины, завернутый в ковер. Тело возле гаражей по проспекту Маршала Рыбалко обнаружила прохожая. Она позвонила в полицию и рассказала, что на улице лежит большой пакет, из которого исходит неприятный запах.

Об этом пишет прес-служба полиции Харькова.

По указанному адресу прибыло руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, криминалисты, передвижная криминалистическая лаборатория. На месте полицейские обнаружили тело мужчины на вид около 25-35 лет, завернутое в ковер и полипропиленовый мешок.

Видео: YouTube/ГУ Національної поліції в Харківській області

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сейчас работники полиции устанавливают личность погибшего и обстоятельства его смерти.

Фото: Национальная полиция

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