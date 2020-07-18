Президент Сербии Вучич пошел учиться на баскетбольного тренера
Пятидесятилетний президент Сербии Александр Вучич решил получить образование баскетбольного тренера. Дополнительное образование ему необходимо для "исполнения детской мечты".
Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети Инстаграм.
"В стремлении стать детским тренером по баскетболу, второй раз в жизни я стал студентом, на этот раз - Высшей спортивной школы, чтобы профессионально обучаться. Вы не поверите, как я счастлив, что через много лет я начинаю реализовывать свои детские мечты", – рассказал президент Сербии.
Также "Страна" информировала, что 11 июля в столице Сербии Белграде состоялась крупная антиправительственная акция протеста, которая переросла в массовую драку. В результате правоохранители вынуждены были задержать 71 митингующего.
Президент страны Александр Вучич в свою очередь выступил с заявлением, что беспорядки были организованы иностранными спецслужбами.
Напомним, мы также писали, что после того, как власти Сербии ввели комендантский час в стране из-за очередной вспышки коронавируса, в Белграде начались массовые беспорядки.