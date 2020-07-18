Пятидесятилетний президент Сербии Александр Вучич решил получить образование баскетбольного тренера. Дополнительное образование ему необходимо для "исполнения детской мечты".

Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети Инстаграм.

"В стремлении стать детским тренером по баскетболу, второй раз в жизни я стал студентом, на этот раз - Высшей спортивной школы, чтобы профессионально обучаться. Вы не поверите, как я счастлив, что через много лет я начинаю реализовывать свои детские мечты", – рассказал президент Сербии.

Также "Страна" информировала, что 11 июля в столице Сербии Белграде состоялась крупная антиправительственная акция протеста, которая переросла в массовую драку. В результате правоохранители вынуждены были задержать 71 митингующего.

Президент страны Александр Вучич в свою очередь выступил с заявлением, что беспорядки были организованы иностранными спецслужбами.

Напомним, мы также писали, что после того, как власти Сербии ввели комендантский час в стране из-за очередной вспышки коронавируса, в Белграде начались массовые беспорядки.