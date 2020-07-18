В Кувейте срочно госпитализировали главу страны
В субботу, 18 июля, в Кувейте срочно госпитализировали главу государства, 91-летнего Сабаха аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.
Об этом сообщает агентство KUNA.
"Его высочество, эмир шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, был госпитализирован в субботу", — говорится в сообщении.
Чиновники утверждают, что причиной госпитализации является медицинское обследование, которое должен пройти эмир Кувейта.
Министр эмирского дивана (государственного совета — Ред.) шейх Али аль-Джаррах ас-Сабах сообщил, что эмир находится в добром здравии и высказал уверенность, что в ближайшее время глава государства вернется к исполнению своих обязанностей.
Напомним, 9 мая в Украину прибыли 46 граждан, которых вызвалась доставить спецрейсом авиакомпания Jazeera Airways из Кувейта.
Также "Страна" писала, что стоимость нефти эталонных марок немного замедлила снижение в ходе торгов во вторник, но все еще остается под давлением на фоне отказа Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ продлить добровольное ограничение добычи.