В субботу, 18 июля, в Кувейте срочно госпитализировали главу государства, 91-летнего Сабаха аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Об этом сообщает агентство KUNA.

"Его высочество, эмир шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, был госпитализирован в субботу", — говорится в сообщении.

Чиновники утверждают, что причиной госпитализации является медицинское обследование, которое должен пройти эмир Кувейта.

Министр эмирского дивана (государственного совета — Ред.) шейх Али аль-Джаррах ас-Сабах сообщил, что эмир находится в добром здравии и высказал уверенность, что в ближайшее время глава государства вернется к исполнению своих обязанностей.

Напомним, 9 мая в Украину прибыли 46 граждан, которых вызвалась доставить спецрейсом авиакомпания Jazeera Airways из Кувейта.

Также "Страна" писала, что стоимость нефти эталонных марок немного замедлила снижение в ходе торгов во вторник, но все еще остается под давлением на фоне отказа Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ продлить добровольное ограничение добычи.