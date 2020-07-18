В Херсоне мужчина из пневматического оружия стрелял по трубе из окна. Но попал в шею 17-летнему парню. Его задержала городская полиция.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

"Около 20:00 несовершеннолетний вместе с товарищем выносил мусор на улице, вдруг почувствовал боль в шее. Полицейские установили, что неизвестный из пневматического оружия выстрелил, в результате чего пуля попала в шею 17-летнему парню", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личности жителей, проживающих в многоэтажке, окна и балконы, которые выходят в зону обстрела. Также полицейским стало известно, что недавно один из жителей многоэтажки приобрел оптический прицел для пистолета. Подозреваемым оказался 66-летний херсонец, который имел в собственности пневматический пистолет "Флобер".

Полицейским мужчина объяснил, что в тот вечер он осуществлял выстрелы из пистолета. В качестве мишени выбрал вентиляционную трубу на крыше дома. В парня попал случайно.

Сейчас стрелку сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины. Пневматическое оружие, прицел и пули к ней изъяты. Назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается.

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