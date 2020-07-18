Президент Франции Эмманюэль Макрон, в связи с пожаром в соборе Святых Петра и Павла, обратился к пожарным с призывом спасти "готическую жемчужину" страны.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"После Нотр-Дама в огне собор Святых Петра и Павла в центре Нанта. Поддерживаю наших пожарных, которые идут на все риски, чтобы спасти эту готическую жемчужину города бретонских герцогов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работает 60 пожарных и шесть единиц техники. Тем не менее, по словам начальника пожарной службы Лорана Ферле, огонь затронул большой орган, расположенный в здании собора.

"Разрушения затронули большой орган, который, наверное, полностью уничтожен. Платформа, на которой он расположен, очень нестабильна и грозит обрушением", — сказал он.

Обратим внимание, что собор Святых Петра и Павла всего на шесть метров ниже парижского собора Нотр-Дам в Париже.

Напомним, что 15 апреля прошлого года пожар практически уничтожил собор Парижской Богоматери. Огонь вспыхнул на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. В результате пожара обрушились шпиль здания и крыша.

Также "Страна" писала, что о прошлогоднем пожаре в Соборе Парижской Богоматери снимут фильм-драму. Ее режиссером заявлен автор киноленты "Семь лет в Тибете" и "Враг у ворот" Жан-Жак Анно.