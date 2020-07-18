У восьми сотрудников Бердянской подстанции скорой медицинской помощи обнаружен коронавирус. Болезнь обнаружили благодаря плановому тестированию.

Об этом сообщила пресс-служба Коммунального неприбыльного предприятия (КНП) "Областной центр экстренной медицинской помощи".

Первым короновирусной инфекцией заболел один медработник, позже еще семеро его коллег.

В настоящее время у большинства инфицированных медработников бердянской "скорой" заболевание проходит бессимптомно.

По состоянию на 09:00 18 июля в регионе зафиксировано 6 новых случаев заболевания, общее количество заболевших - 664 человека. Среди них 98 - медицинские работники и 62 ребенка.

Ранее "Страна" писала, что в ноябре и феврале в Украине будет новый всплеск коронавируса.

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