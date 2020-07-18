В субботу, 18 июля, сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили на границе с Беларусью самую крупную за последние годы партию контрабандных сигарет — около 130,3 тыс. пачек.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"В ночь на 18 июля, во время оформления на въезд в Украину двух автомобилей "DAF" и "MAN" с грузом макулатуры, пограничники обнаружили масштабную контрабанду сигарет. В двойных потолках полуприцепов и двойной стене каждого транспортного средства обнаружены тайники с почти 54 тыс. и более 76 тыс. пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок", — говорится в сообщении.

На границе с Беларусью обнаружена самая крупная партия контрабандных сигарет. Видео: YouTube/Госпогранслужба

Уточняется, что водители, которые являются гражданами Беларуси, были привлечены к административной ответственности. Сейчас ведется подсчет изъятой контрабандной продукции.

На границе с Беларусью обнаружена самая крупная партия контрабандных сигарет. Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, 17 июля пограничники в Венгрии задержали шесть украинских контрабандистов, которые переправляли через границу партии сигарет, спуская их на парашюте с дельтаплана или самолета. При поиске контрабанды было найдено 26 тысяч пачек сигарет, которые сбросили в поле.

Также "Страна" писала, что всего за полгода украинские таможенники разоблачили 7,2 тысячи нарушений, стоимость предметов, которые пытались незаконно переправить через границу составляет 1,16 млрд грн. Самой большой популярностью среди контрабандистов пользовались табак и кокаин.