В Ровенской области провели онлайн-торги по получению специальных разрешений для законной добычи янтаря. Впервые фирмы-победители получили разрешения на пять лет.

Об этом глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также сообщил, что первые онлайн-торги состоялись 17 июля:

"Результат превзошел все наши ожидания. Начальная цена первого участка была 319,6 тыс. гривен. А во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тыс. грн. Второй участок стартовал с 333,2 тыс. грн. А купили его за 29 млн грн, что в 90 раз больше ", – рассказал глава Ровенской облгосадминистрации.

Также он проинформировал, что участки в с. Алексеевка Сарненского района (два участка до 10 га) были выставлены на сайте "Прозорро" еще в прошлом месяце. Всего во время онлайн-аукциона участие приняло четыре фирмы, во вторых онлайн-торгах – шесть.

Напомним, ранее "Страна" писала, что легализация добычи янтаря в Украине находится на низком старте. В начале года парламент законопроект из "янтарного пакета" — №2241 (Проект закона предусматривает снижение ренты на добычу янтаря с 25% до 10%). До этого, в декабре прошлого года, Рада одобрила саму схему, по которой будет идти легализация.

Мы также сообщали, что 27 июня пограничники Одесского отряда Черноморского порта задержали грузовик с незаконно добытой партией янтаря. Инцидент произошел, когда пограничники оформляли документы на теплоход, который следовал в Турцию.