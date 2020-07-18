22-летнего студента, который пострадал от взрыва, который произошел в пятницу, 17 июля, в Киеве возле станции метро "Шулявская", прооперировали, его состояние стабильное. Из его тела медики удалили много осколков от взрывного устройства, их уже передали правоохранительным органам для расследования.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева, Виталий Кличко.

Градоначальник сообщил, что молодой человек находится в отделении политравмы одной из столичных больниц. Его состояние стабильное, средней тяжести.

"Также пациента осмотрел врач-оториноларинголог, который обнаружил минимальное оглушение - оно, по утверждению специалистов, со временем пройдет и слух восстановится. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и расследуют совершенное преступление", - добавил Кличко.

Напомним, по данным правоохранителей, взорвалась урна для мусора, установленная возле подземки. Всего в результате взрыва у входа в метро "Шулявская" пострадали четыре человека. Трое пострадавших сами обратились за помощью к медикам. Полиция оценила дело как хулиганство.