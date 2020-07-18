В Киеве прогремел взрыв у метрополитена - скандальный инцидент произошел вчера на станции "Шулявская".

Есть пострадавшие, однако полиция характеризует дело как хулиганство. Хотя очевидно, что "хулиганы" умеют обращаться со взрывными устройствами и приводить их в действие на расстоянии.

Причем делают это общественно опасным способом - на станции метро. Что больше тянет на теракт.

Разбирались в продробностях взрыва, который прогремел в столице.

Как взрывали метро "Шулявка"

На киевской Шулявке вчера вечером раздался взрыв. Это произошло у входа в метро. Взорвалась мусорная урна - разумеется, не сама по себе.

Полиция, приехавшая после 20:00, оцепила место происшествия. Прибыли также взрывотехники, но больше на месте и в округе ничего подозрительного не обнаружили.

Урну от взрыва разорвало, однако часть ее осталась закрепленной. Также на станции метро повылетали стекла.

При этом взрыв был достаточно сильным. Телесные повреждения получили четверо человек, из них один оказался в тяжелом состоянии. Он единственный, кто после инцидента попал в больницу.

Полиция возбудила дело по статье "Хулиганство". На данный момент у правоохранителей нет версий, что произошло и кто подкинул взрывчатку в мусорное ведро. Поэтому еще большой вопрос - было это сделано из хулиганских побуждений или, например, террористических.

Правда, в комментарии "Сегодня" спикер МВД Артем Шевченко заявил, что со слов свидетелей взрывное устройство бросила в мусорник группа подростков.

"Полиция установила свидетеля, который видел четверых подростков, один из которых бросил в урну пакет, после чего случился взрыв. После взрыва подростки убежали", - сообщил спикер министерства. Однако данная информация официально нигде на ресурсах полиции не опубликована.

Также полиция не распространяется, что именно взорвалось на Шулявке. При этом мэр Киева Виталий Кличко уже сообщил, что тяжело пострадавший имеет осколочные ранения - то есть речь скорее всего о том, что в мусорник подбросили гранату или другое взрывное устройство.

Что известно о пострадавшем

Как сообщала полиция, в больницу после взрыва на Шулявке попал 22-летний студент. Какого вуза и как зовут парня - неизвестно. Но в десяти минутах ходьбы от станции метро располагается Киевский политехнический институт.

"Студент получил множественные осколочные травмы ног. Госпитализирован в городскую больницу номер 17. Находится в тяжелом состоянии", - сообщил сразу после инцидента Кличко.

Позже мэр проинформировал, что пострадавший перенес операцию на ногах, при этом у него остались проблемы со слухом - видимо, парня оглушило взрывом.

"22-летнего студента, который вчера пострадал в результате взрыва у станции метро "Шулявская", прооперировали.

Врачи удалили много осколков от взрывного устройства и передали их правоохранительным органам.

Парень находится в отделении политравмы одной из столичных больниц. Его состояние стабильное, средней тяжести.

Также пациента осмотрел врач-оториноларинголог, который обнаружил минимальное оглушение - оно, по утверждению специалистов, со временем пройдет и слух восстановится", - написал Кличко.

Кто мог взорвать метро на Шулявке?

Учитывая, что осколки, которые извлекли из студента - это было не стекло из окон метрополитена, а частицы взрывного устройства (цитата Кличко), то версия полиции о хулиганстве кажется сомнительной.

Учитывая, что данных о пострадавших преступниках отсутствуют, по логике взрывное устройство сработало, уже находясь в мусорнике. То есть его привел в действие либо часовой механизм, либо активировали дистанционно - на радиоуправлении.

Очень продуманная схема для "хулиганства". Полиция, правда, открыла дело по самой тяжкой, 4-й части 296-й статьи - там, где хулиганство производится с помощью холодного или огнестрельного оружия, "или другого предмета".

Правда, в этой статье ни слова не говорится о взрыве со множеством пострадавших. Зато такие последствия прямо упоминаются в статье 258 УК - террористический акт. Состав этого преступления определяют такие факторы как применение оружия и совершение взрыва общественно опасным способом.

Оба они налицо в инциденте у метро Шулявка. Которое к тому же является объектом массового скопления людей. Однако ни в полиции, ни в СБУ, которой также подследственны такие преступления, пока не говорят о возможном теракте.

Традиционно в большинстве происшествий со взрывами или перестрелками замешаны бывшие участники АТО. Полиция, впрочем, еще на подозреваемых не вышла.

Недавно глава МВД Арсен Аваков заявил, что только за первые два года АТО из Донбасса незаконно вывезли 78 тысяч единиц оружия, которые сейчас находятся в теневом обороте.