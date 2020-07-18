В Польше ослабляют карантин, который был введен в связи с коронавирусом. Обязательную социальную дистанцию сократят с 2 метров до 1,5. А также разрешат увеличить число участников в массовых мероприятиях.



Об этом сообщает Puls Biznesu.

Лимит на количество занятых мест на спортивных объектах, в частности во время футбольных матчей на стадионах, увеличат с 25% до 50%.

В спортивных соревнованиях смогут принимать участие до 300 участников, не считая обслуживающий персонал. Принято также решение аннулировать лимиты на использование посетителями открытых и закрытых бассейнов.

В кинотеатрах и театрах увеличат лимит на посетителей до 50% от общего количества. Распоряжение вступит в силу 21 июля, а отдельные его положения 4 августа.

Ранее "Страна" писала, что власти Львова смягчили карантин. Разрешили открыться кинотеатрам, музеям и культурным центрам.

Также мы рассказывали, что в Барселоне из-за коронавируса просят людей не выходить из дома.