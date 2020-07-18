В субботу, 18 июля, во французском городе Нант загорелся собор Святых Петра и Павла, который строили пять веков. Сейчас там работают пожарные.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

"В 7:45 пожарным поступили сообщения от местных о том, что внутри собора Святых Петра и Павла вспыхнул огонь. Туда направили более сотни человек", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на локализацию возгорания пожарным потребовалось около двух часов. Сейчас ведутся работы по предотвращению перебрасывания огня на новые участки собора. Информация о причинах возгорания, а также о возможных жертвах инцидента на данный момент отсутствует.

Обратим внимание, что собор в Нанте был заложен в 1434 году и строился почти пять веков, вплоть до 1891 года. Здание является одним из крупнейших готических соборов Франции.

Предыдущее возгорания было в соборе аж во времена послевоенной реставрации в 1972 году. Тогда из-за забытого рабочим паяльника огонь охватил практически все здание, уничтожив часть несущих конструкций. Из-за этого собор был закрыт на три года. Вернуть его к предыдущему облику удалось лишь к сентябрю 2008 года.

La fumée s’échappe de la rosace de la cathédrale, nombreux pompiers sur place, l’origine de l’incendie est inconnue pour le moment #Nantes pic.twitter.com/UjYd2R9HNg — Stéphane Pajot (@StephanePajot44) July 18, 2020

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла. Видео: twitter.com/StephanePajot44

Напомним, что это не первый пожар, охвативший культовый собор во Франции. К примеру, 15 апреля прошлого года пожар практически уничтожил собор Парижской Богоматери. Огонь вспыхнул на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. В результате пожара обрушились шпиль здания и крыша.

Также "Страна" писала, что о прошлогоднем пожаре в Соборе Парижской Богоматери снимут фильм-драму. Ее режиссером заявлен автор киноленты "Семь лет в Тибете" и "Враг у ворот" Жан-Жак Анно.