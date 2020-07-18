Во Франции загорелся построенный почти 600 лет назад собор Святых Петра и Павла. Видео
В субботу, 18 июля, во французском городе Нант загорелся собор Святых Петра и Павла, который строили пять веков. Сейчас там работают пожарные.
Об этом сообщает телеканал BFMTV.
"В 7:45 пожарным поступили сообщения от местных о том, что внутри собора Святых Петра и Павла вспыхнул огонь. Туда направили более сотни человек", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на локализацию возгорания пожарным потребовалось около двух часов. Сейчас ведутся работы по предотвращению перебрасывания огня на новые участки собора. Информация о причинах возгорания, а также о возможных жертвах инцидента на данный момент отсутствует.
Обратим внимание, что собор в Нанте был заложен в 1434 году и строился почти пять веков, вплоть до 1891 года. Здание является одним из крупнейших готических соборов Франции.
Предыдущее возгорания было в соборе аж во времена послевоенной реставрации в 1972 году. Тогда из-за забытого рабочим паяльника огонь охватил практически все здание, уничтожив часть несущих конструкций. Из-за этого собор был закрыт на три года. Вернуть его к предыдущему облику удалось лишь к сентябрю 2008 года.
La fumée s’échappe de la rosace de la cathédrale, nombreux pompiers sur place, l’origine de l’incendie est inconnue pour le moment #Nantes pic.twitter.com/UjYd2R9HNg— Stéphane Pajot (@StephanePajot44) July 18, 2020
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла. Видео: twitter.com/StephanePajot44
Напомним, что это не первый пожар, охвативший культовый собор во Франции. К примеру, 15 апреля прошлого года пожар практически уничтожил собор Парижской Богоматери. Огонь вспыхнул на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. В результате пожара обрушились шпиль здания и крыша.
Также "Страна" писала, что о прошлогоднем пожаре в Соборе Парижской Богоматери снимут фильм-драму. Ее режиссером заявлен автор киноленты "Семь лет в Тибете" и "Враг у ворот" Жан-Жак Анно.