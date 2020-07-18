В субботу, 18 июля, в Хабаровске прошла новая акция протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. По данным журналистов, на улицах собрались тысячи россиян.

Об этом говорится в материале "Медузы".

Так, по данным журналистов, число собравшихся может достигать 50 тысяч человек. Но официальной информации от ГУ МВД пока не поступало. Правоохранители никак не препятствовали митингующим. Более того, всем желающим бесплатно раздавали маски.

Акция началась около 12:00 по местному времени — люди начали собираться на площади Ленина перед зданием правительства края. После этого они прошлись по ближайшим улицам, перекрыв проезжую часть.

Приблизительно к 15:00 большинство протестующих разошлись, а оставшиеся направились к мэрии города, потребовав там встречи с городским главой Сергеем Кравчуком. Накануне чиновник обвинил активистов в том, что они получают деньги за протесты.

В Хабаровске состоялась новая масштабная акция протеста. Видео: YouTube/Петр Лохов

Кроме Хабаровска, похожая акция протеста прошла и во Владивостоке. Там протестующие вышли на центральную площадь под предлогом кормежки голубей. Люди скандировали слова поддержки Фургала, после чего прошлись по улицам. Всего там было зафиксировано от 500 до 1000 участников.

Во Владивостоке россияне вышли поддержать арестованного Сергея Яургала. Видео: YouTube/Newsvlru

До этого мы рассказывали, что в субботу, 11 июля, в Хабаровске прошел многотысячный митинг после того, как силовики задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (представляет партию ЛДПР). Его обвинили в создании ОПГ и заказных убийствах в нулевых годах.

"Страна" также разбиралась, почему Хабаровск вышел на протесты после ареста губернатора и что это значит для России.