В холодный сезон - в ноябре 2020 года и феврале 2021-го - может быть новый всплеск коронавируса. Это связано с сезоном гриппа.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что коронавирус имеет сезонность, поэтому Минздрав прогнозирует вспышку на фоне сезонной эпидемии гриппа.

"С осторожностью нужно относиться к началу осеннего периода, когда у нас происходит сезонный рост [заболеваемости - Ред.] гриппом. Это будет ноябрь, первая волна, и февраль, вторая волна. Тогда у нас может произойти большой рост. Нам надо подготовиться", – сказал Ляшко.

Видео: YouTube/Shuster online

Ранее мы писали, что вакцина от коронавируса поступит в Украину не ранее весны 2021 года.

Также санврач Ляшко рассказал, где в Украине 1 сентября не откроются школы.