По состоянию на утро субботы, 18 июля, коронавирус подтвердился у 108 жителей Киева. Всего с начала эпидемии заболели 6 797 человек.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

"Друзья! Еще на 108 человек увеличилось количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 6797 подтвержденных случаев заболевания на COVID-19", — говорится в сообщении.

Уточняется, что болезнь подтвердилась у 53 женщин возрастом от 19 до 85 лет и 50 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет. Также заболели две девочки 6 и 8 лет и трое мальчиков, возрастом от 9 месяцев до 8 лет. Среди медиков болезнь подтвердилась у четырех человек.

За сутки в больницы Киева были госпитализированы 16 жителей столицы. Остальные находятся на самоизоляции.

"Выздоровели за прошедшие сутки 40 человек. Всего болезнью переболели 2360 жителей Киева", — рассказал Кличко.

По его словам, больше всего случаев коронавируса было обнаружено в Дарницком и Деснянском районах — по 26 зараженных. В Соломенском районе COVID-19 подтвердился у 14 человек. А в Голосеевском и Святошинском районах по 10 заболевших коронавирусом.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 18 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине составило 58 111 человек. Всего за сутки болезнь обнаружили у 847 человек.

Также "Страна" писала, что вчера Киев установил рекорд по количеству выздоровевших от коронавируса - 160 человек. При этом болезнь, по состоянию на вчерашнее утро, подтвердилась у 76 жителей Киева.