Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине вакцина от коронавируса появится не раньше, чем весной 2021 года. Производители вакцин будут распределять ее равномерно по территории других стран. Квотный принцип распределения работать тут не будет.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Когда мы говорим о вакцине против COVID-19, мы знаем, что проводится 155 исследований, 7 вышли на третью или вторую стадию. Мы ожидаем ее как можно скорее, но понимаем, что серийное производство и массовое поступление состоится не раньше весны 2021 года", - сказал Ляшко.

По его словам, производители вакцин не будут распределять ее по квотному принципу, исходя из экономических показателей. Формулы и сама вакцина будут выпускаться для других стран равномерно.

Вместе с тем, Ляшко убежден, что Украине нужно восстанавливать собственное производство вакцин, и это будет следующим этапом после преодоления эпидемии коронавирусной болезни.

Видео: YouTube/Shuster online

Ранее "Страна" писала, что по состоянию на утро субботы, 18 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине составило 58 111 человек. Всего за сутки болезнь обнаружили у 847 человек.

Ранее во Франции заявили, что в 2021 году вакцина от коронавируса не появится.