В результате взрыва у входа в метро "Шулявская", который прогремел в пятницу вечером, пострадали четыре человека. Трое пострадавших сами обратились за помощью к медикам.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека. 22-летний студент был госпитализирован с места происшествия. Другие трое пострадавших самостоятельно обратились к медикам. После осмотра и предоставления помощи, их отпустили по домам", — говорится в сообщении.

Уточняется, что собранные данные по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители уже открыли по данному факту уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство).

"В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства события и происхождение предмета, который взорвался…" — утверждают в полиции.

Напомним, вчера вечером возле метро "Шулявская" прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина. Мы публиковали фото и видео с места происшествия. Также "Страна" приводила слова киевского мэра Виталия Кличко о том, что пострадавшим во взрыве, которого пришлось госпитализировать, оказался молодой парень-студент. Медики оценивают его состояние как тяжелое.