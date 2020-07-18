Украинские школы, которые закрыли в марте на карантин из-за коронавируса, заработают в обычном режиме уже с 1 сентября. Закрывать школы будут только в районах "красной зоны" - где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова" Савика Шустера.

"Мы уже знаем, что такое эпидпорог, условный, не такой, который у нас всегда был для гриппа и гриппоподобных заболеваний. Если "красная зон" - школа закрывается на определенный период времени, стабилизируются показатели и школы открываются", - пояснил чиновник.

Тотального закрытия школ во всей Украине не будет, если не будет превышен эпидпорог по гриппу и гриппоподобным заболеваниям.

Он добавил, что уровень заболеваемости в Министерстве здравоохранения будут отслеживать еженедельно.

"Мы сейчас обращаем внимание всех. Как только появится вакцина против гриппа, надо вакцинироваться. Наша первоочередная задача - исключить коинфекцию", - отметил главный санитарный врач.

Видео: YouTube/Shuster online

Ранее "Страна" писала, что по состоянию на утро субботы, 18 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине составило 58 111 человек. Всего за сутки болезнь обнаружили у 847 человек.

Также мы рассказывали, что ученые назвали новый первый симптом заражения коронавирусом, который есть у трети инфицированных.