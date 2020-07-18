В субботу утром, 18 июля, в Измаильском районе Одесской области произошла авария, в результате которой шесть человек погибли, еще троих удалось госпитализировать.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"18 июля в 7:46 в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Сафьяны Измаильского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 6 человек и 3 госпитализированы, среди них - ребенок 2018 года рождения", — говорится в сообщении.

Уточняется, что для деблокации тел погибших были привлечены шесть спасателей и две единицы спецтехники. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

Напомним, с начала года в Украине случилось 57 929 ДТП, из них 1209 — с летальными последствиями. Это оказалась на 14,3% больше, чем в 2019 году. А общее число ДТП с пострадавшими увеличилось на 4,2%.

Также "Страна" писала, что 8 июля в Одесской области на трассе Киев-Одесса водитель на автомобиле Dodge смертельно травмировал 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.