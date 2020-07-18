В субботу, 18 июля, в большинстве западных областей, а также в Донецкой и Луганской областях ожидаются грозы, град и шквалы в районе 15-20 м/с. В связи с этим спасатели объявили I уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 18 июля в западных областях, ночью также и в Донецкой и Луганской грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем ​​в Карпатах и ​​на Закарпатье местами значительные дожди", — говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели предупреждают о повышенном уровне воды во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

Напомним, сегодня в Украине ожидается переменно облачная погода с кратковременными дождями и грозами на западе. Небольшие осадки вероятны местами в Житомирской, Киевской, Сумской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях.

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