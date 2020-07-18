НАБУ и САП сообщили о подозрении по делу о захвате власти не только судьям Окружного админсуда Киева, но и адвокатам Ростиславу Кравцу и Александру Кротюку.

Об этом адвокат Ростислав Кравец написал на своей странице в Facebook.

"Первое, что удивило, как активист Маселко за час до вручения мне подозрения узнал об этой процедуре. Я уже неоднократно говорил, что, по моему мнению, НАБУ и активисты получают оплату за свою работу из одного кармана. И вот очередное подтверждение", - написал адвокат.

Также он рассказал в чем именно его подозревают.

"Меня обвиняют в участии в преступной группе в деле Майдана по захвату государственной власти (не совсем понятно какой именно власти) путем вмешательства в деятельность ВККСУ. Понимаю, что сложить все вместе это тяжело и именно так оно и выглядит. Вмешательство и захват власти, по мнению следователей, детективов, прокуроров произошел путем подачи иска в интересах клиента", - пишет Ростислав Кравец.

Он отмечает, что обвинения эти явно фейковые.

"Прочитав этот фантастический роман, подкрадывается мысль о том, что в этой схеме принимал участие и Зеленский, ликвидировавший ВККСУ и завершивший преступный сговор", - написал Ростислав Кравец.

Мы писали, что перед вручением подозрения НАБУ проводила обыски в окружном административном суде Киева.

Напомним, что следствие установило, что 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.