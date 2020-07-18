Данные на утро 18 июля. В Украине за сутки у 847 человек нашли коронавирус
По состоянию на утро субботы, 18 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине составило 58 111 человек. Всего за сутки болезнь обнаружили у 847 человек.
Об этом говорят данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Так, за сутки от болезни умерли 21 человек, а общий показатель смертности с начала эпидемии увеличился до 1477 граждан.
Всего с начала эпидемии выздоровело 30 526 граждан Украины. За сутки этот показатель увеличился на 756 граждан. Все еще болеют 26 109 человек/
Напомним, в Украине по данным на утро пятницы, 17 июля, в Украине коронавирус подтвердился еще у 809 человек. Общее число зараженных таким образом достигло отметки 57 264 с начала эпидемии.
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