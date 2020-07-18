По состоянию на утро субботы, 18 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине составило 58 111 человек. Всего за сутки болезнь обнаружили у 847 человек.

Об этом говорят данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Так, за сутки от болезни умерли 21 человек, а общий показатель смертности с начала эпидемии увеличился до 1477 граждан.

Всего с начала эпидемии выздоровело 30 526 граждан Украины. За сутки этот показатель увеличился на 756 граждан. Все еще болеют 26 109 человек/

Напомним, в Украине по данным на утро пятницы, 17 июля, в Украине коронавирус подтвердился еще у 809 человек. Общее число зараженных таким образом достигло отметки 57 264 с начала эпидемии.

Также мы писали, что ученые назвали новый первый симптом заражения коронавирусом, который есть у трети инфицированных.