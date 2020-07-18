Министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия. Ван И считает, что Китай должен объединиться с Россией, чтобы противостоять этому.

Текст заявления находится на сайте МИД КНР.

"США перекладывают на других свои обязательства, используют пандемию, чтобы дискредитировать другие страны, создают горячие точки и противостояния в международных отношениях, они уже утратили разум, нравственность и доверие", - заявил Ван И.

Он считает, что Вашингтон доводит до крайности эгоизм, а также политику односторонних действий и запугивания. США в своей политике по отношению в КНР возрождают "маккартизм" и менталитет "холодной войны", умышленно провоцируя идеологическое противостояние.

"Китай не пойдет на поводу у немногочисленных антикитайских сил в США, а будет решительно защищать свои законные интересы и авторитет страны", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Ван И также считает, что Китай и Россия должны продвигать на более высокий уровень двусторонние отношения, а также работать совместно со странами, "которые занимают объективную и справедливую позицию".

По словам главы МИД КНР, Москва и Пекин должны таким образом противостоять действиям, которые нарушают международный порядок, а также защищать международную справедливость и беспристрастие.

Отметим, что очередное обострение между странами произошло из-за введения в Китае закона против сепаратизма из-за протестов в Гонгонге. США ввели санкции в ответ на это.

Ранее мы писали, что Трамп остановил второй этап торговых переговоров с Китаем.

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