Нешуточные интриги разгорелись в музее Великой отечественной войны в Киеве. Как мы узнали из собственных источников в МВД, все началось с того, что бывший юрисконсульт музея

и ветеран-афганец Олег Дурбалов обвинил своего начальника - директора музея Ивана Ковальчука в воровстве. И не чего-нибудь, а воровстве на пожертвований на армию.

А именно бывший правовед музея утверждал, что по распоряжению директора на площадях государственного учреждения установили подвижную копилку для сбора средств на украинскую армию и АТО. Однако юрист музея утверждал что деньги из этой подвижной копилки якобы регулярно разворовывались директором музея и ни на какие нужды АТО и армии не направлялись.

По этому факту столичная полиция еще в январе этого года завела уголовное производство по статье 190 УК Украины - Мошенничество. Но, видимо, расследование шло не очень активно, так как сам директор музея узнал о таком заявлении и обвинениях в свой адрес от бывшего подчиненного относительно недавно и сразу же написал встречное заявление в полицию о заведомо неправдивом сообщении о преступлении и потребовал привлечь клеветника к ответу.

Теперь полиции предстоит все же разобраться, куда шли деньги из музейной копилки, которую регулярно наполняли наличностью многочисленные посетители популярного в Киеве музея Великой отечественной войны.

Ранее "Страна" писала, что серийный угонщик увел десять автомобилей, начиная с машины своего священника.

Также мы рассказывали, что в Полтавской области подорвали автомобиль "Укрпошты" и украли 2,5 млн грн.