Корпорация Google заявила, что начинает кампанию по блокировке публикаций и пользователей, которые распространяют дезинформацию о искусственном происхождении коронавируса китайцами или Биллом Гейтсом, или вовсе отрицает существование заболевания.

Об этом сообщает Reuters.

Такое решение было принято после призыва к Google и Facebook бороться с набирающей популярность дезинформацией о происхождении или наличии коронавируса, а также на фоне растущих показателей заболеваемости вирусной инфекцией по всему миру.

Компания Google заявила, что будет удалять рекламу с теориями заговора о происхождении коронавируса и другой информации, связанной с COVID-19. Также буде запрещена реклама подобного рода.

Сейчас компания уже начала блокировать рекламу и статьи о препаратах, которые якобы могут вылечить коронавирус или материалы, которые популяризируют отказ от прививок вовсе, в том числе, и от коронавируса.

Напомним, после того как Китай принял закон о национальной безопасности Гонконга, крупнейшие мировые соцсети и мессенджеры - Facebook, WhatsApp, Telegram, Google и Twitter - объявили, что перестанут принимать запросы китайских властей о выдаче данных жителей города.

Как сообщала "Страна", в доработанный проект закона "О медиа", который должны внести в Раду после 1 июля, значительно расшили возможности блокировки СМИ и роликов на YouTube в сравнении с первоначальным вариантом.