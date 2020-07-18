В пятницу внешним независимым оцениванием по химии в Украине завершилась основная сессия ВНО-2020. На испытание по химии явились 10 880 человек - это 77,14% от общего количества зарегистрированных учеников.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

К тестированию не допустили трех участников. Соблюдение процедуры тестирования контролировали восемь общественных наблюдателей.

Порог сдачи и результаты ВНО по химии будут определены 28 июля. Результаты появятся на страницах участников 29 июля.

Те, кто не смог принять участие в основной сессии тестирования по химии по не зависящим от них причинам, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию.

Основная сессия ВНО в этом году началась 25 июня и проходила в безопасных условиях. Количество учащихся, принявших участие в тестировании основной сессии ВНО:

математика - 152180;

украинский язык и литература - 275081;

физика - 22 284;

иностранные языки - 2277 (испанский, немецкий, французский) и 105157 (английский);

история Украины - 178 714;

биология - 74 460;

география - 92962.

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания начнется 24 июля и продлится до 10 августа.

16 июля экспертная комиссия определила пороговые баллы сдачи для ВНО по математике и физике. 23 июля экспертная комиссия определит порог для ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языков, биологии, а 28 июля - по географии и химии.

Ранее "Страна" писала, что на ВНО по географии не явились 30% выпускников, шестерых человек не пустили из-за признаков ОРЗ.

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