Полиция Измаила Одесской области задержала мужчину, севшего за руль пьяным. В его крови определен рекордно высокий уровень алкоголя - 3,26 промилле при допустимом максимуме 0,2.

О "чемпионе" говорится в сюжете "ТСН" на канале "1+1".

34-летний водитель крутил баранку практически в бессознательном состоянии: его степень опьянения в 16 раз выше допустимой. По словам правоохранителей, будь в его крови еще три десятых промилле - и он лишился бы чувств.

К счастью, мужчина никого не успел травмировать или убить, так как его остановил столб. Причем встреча с препятствием ему никак не навредила - только смялся автомобиль.

Как выяснилось, у пьяницы еще и не было водительского удостоверения.

Прошлым летом "Страна" писала о водителе из Запорожья, у которого в крови выявили 4,16 промилле алкоголя.

Мы также рассказывали, что в Ровенской области водитель надышал в "Драгер" вообще смертельные 5 промилле.