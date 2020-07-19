В Измаиле водитель сел за руль без прав и с опьянением, в 16 раз превышающим норму
Полиция Измаила Одесской области задержала мужчину, севшего за руль пьяным. В его крови определен рекордно высокий уровень алкоголя - 3,26 промилле при допустимом максимуме 0,2.
О "чемпионе" говорится в сюжете "ТСН" на канале "1+1".
34-летний водитель крутил баранку практически в бессознательном состоянии: его степень опьянения в 16 раз выше допустимой. По словам правоохранителей, будь в его крови еще три десятых промилле - и он лишился бы чувств.
К счастью, мужчина никого не успел травмировать или убить, так как его остановил столб. Причем встреча с препятствием ему никак не навредила - только смялся автомобиль.
Как выяснилось, у пьяницы еще и не было водительского удостоверения.
Прошлым летом "Страна" писала о водителе из Запорожья, у которого в крови выявили 4,16 промилле алкоголя.
Мы также рассказывали, что в Ровенской области водитель надышал в "Драгер" вообще смертельные 5 промилле.