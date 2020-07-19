Пятилетний мальчик попал под колеса молоковоза в попытке перелезть через забор. Невнимательные родители чуть не устроили самосуд над молодым водителем.

Об этом сообщает ТСН.

В Житомире пятилетний мальчик попал под заднее колесо молоковоза, который проезжал по узкой улочке. Дети игрались и пытались заглянуть за забор, где как раз ремонтировали легкомоторный самолет. После неудачной попытки залезть на забор ребенок повернулся спиной к дороге и, закрутившись, попал под заднее колесо габаритной машины.

"Когда он (грузовой автомобиль - Ред.) приближался к ним, погибший мальчик был вообще к нему спиной. Когда поравнялся с ним, ребенок развернулся и, играя, просто упал под заднее колесо", - заявила пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко.

После констатации смерти вызванными на место врачами мать ребенка чуть не избила водителя, так что полиции пришлось прятать его в служебной машине. Как оказалось, за рулем находился 23-летний парень, который как раз возвращался с работы. Коллега водителя Владимир считает, что в гибели ребенка виноваты сами родители, которые не присмотрели за мальчиком, когда тот играл на дороге. Кроме того, появилась информация, что убитая горем мать пыталась переложить ответственность за смерть сына на племянника, с которым тот играл, и равнозначно отомстить его семье.

"Не сбил же передом, а он под заднее колесо попал. И почему он полез на тот забор, тоже не понятно", - добавил он.

В свою очередь, соседи утверждают, что переулок предназначен только для легковых автомобилей, а грузовики часто сокращают путь до промзоны.

Полиция проверила наличие алкоголя в крови водителя и дала отрицательный результат, сейчас степень его вины устанавливает следствие. После ДТП грузовые автомобили перестали заезжать на переулок, однако местные жители уверены, что это не надолго и требуют у местных властей установить ограничители.

Видео: YouTube / ТСН

Напомним, водитель автомобиля Ford не справился с управлением на повороте через пешеходную зебру и сбил мать с коляской, которая держала ребенка на руках.

Как сообщала "Страна", в Одесской области на трассе Киев-Одесса водитель на автомобиле Dodge смертельно травмировал 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.