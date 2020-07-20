В селе Перехрестово Захаровского района Одесской области молодой вор решил под покровом ночи украсть курицу у соседа, после чего угнал у пенсионера ВАЗ и застрял в болоте через несколько километров.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Так, 23-летний житель поселка ночью проник на территорию 60-летнего соседа, украл из курятника птицу, сел в припаркованный в незапертом гараже ВАЗ и помчался в сторону болота, однако именно там колеса машины застряли в грязи, что вынудило горе-грабителя оставить авто.

Немногим позже полиция нашла главного подозреваемого в лице местного молодчика, который ранее был судим за кражи. За кражу курицы и угон машины ему теперь грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, подросток в Ровенской области за полгода угнал около десяти транспортных средств. Вошел во вкус он, украв авто священника в своем селе, к которому приходил на службу.

Как сообщала "Страна", один из мировых лидеров по производству куриного мяса - американская компания Tyson Foods - планирует внедрить новую технологию усыпления курс перед отправкой на бойню. Они хотят усыплять птиц, отправляя в специальные камеры с газом.