На юго-западе Колорадо мужчина заразился чумой - вероятно, после контакта с белкой. Это первый подтвержденный случай заболевания людей в штате этой опасной инфекцией с 2015 года.

О заболевании сообщила газета Denver Post.

Мужчина переболел чумой еще в начале лета. Представители здравоохранения штата заверили, что особой угрозы в регионе нет, а жителям нужно принимать обычные меры предосторожности.

Чума - острое инфекционное заболевание, которое обычно переносится блохами и распространено среди грызунов. В Колорадо оно встречается с 1940-х годов. С 2005 года в Колорадо зарегистрирован 21 случай чумы у людей.

"Мы наблюдаем наибольшую активность чумы летом, но у грызунов болезнь может быть обнаружена в течение всего года. Иногда она переходит на другие виды диких животных, а также домашних кошек и собак, изредка - людей", - сказала ветеринар местного управления здравоохранения Дженнифер Хаус.

Большинство заболевших быстро поправляются благодаря антибиотикам.

Ранее "Страна" сообщала, что в конце июня в Монголии началась вспышка бубонной чумы.

Сейчас в Монголии говорят о высоком риске распространения заболевания на все провинции страны.