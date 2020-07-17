В Тернополе голый мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам и настойчиво пытался показать им свои гениталии.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского отделения Нацполиции.

Тернопольская полиция прибыла на вызов женщины, которая пожаловалась на извращенца, регулярно пристающего в парке Национального возрождения к несовершеннолетним девочкам. Мужчина пытался прикасаться к ним, очень настойчиво показывал свои репродуктивные органы и склонял их к половому акту.

По приезду на место, заявительница описала внешность эксгибициониста и рассказала, что видит его за подобным занятием уже не впервые. Похожего по описанию мужчину нашли за несколько минут.

После непродолжительной погони пьяный подозреваемый был и пойман и после утверждал, что имеет право самому определять, как ему развлекаться и проводить свободное время.

Полицию такие объяснения не устроили и правоохранители вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, в Мариуполе женщина в одних трусах зашла в отделение банка на проспекте Свободы. Сотрудники финучреждения отказались обслуживать ее в таком виде и вызвали охрану.

Как сообщала "Страна", из инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы №9, расположенной в Шевченковском районе Киева, сбежал голый пациент. Мужчина вел себя неадекватно и отказывался одеваться.