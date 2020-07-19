В сети интернет опубликован лайфхак для уборки квартиры. Он позволяет удалить пыль из самых труднодоступных мест с помощью пылесоса и коктейльных трубочек.

Полезным секретом поделилась социальная сеть для женщин SYL.ru.

Подготовка к уборке не займет много времени. Нужно просто сложить в пучок пластмассовые трубочки для коктейлей и перевязать их обычной резинкой для волос. Эта нехитрая конструкция будет выполнять функцию специальной насадки для уборки труднодоступных мест, с помощью которой можно почистить сиденья автомобиля, углы комнаты и крепления мебели.

При этом пылесос не затянет трубочки внутрь: резинка для волос послужит барьером.

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