Группа испанских ученых-дерматологов выявила новый симптом заражения коронавирусом. Это энантема - сыпь на слизистой оболочке ротовой полости.

Результаты наблюдений исследователей описаны в статье, опубликованной в JAMA Dermatology.

Авторы работы обследовали 21 пациента с COVID-19 и обнаружили энантему у 29% больных. Причем сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов коронавируса. Все обследованные люди были в возрасте 40-69 лет, причем четверо из шести (66%) были женщины.

Примечательно, что недавно поступило сообщение о другом поражении покровов при коронавирусе - эритематозной сыпи у 18 пациентов в Италии с тяжелой формой COVID-19.

Что касается энантемы, врачи пока не могут сказать, насколько широко распространен симптом среди всех возрастных групп заболевших.

Ранее "Страна" описывала признаки заражения коронавируса по дням.

Мы также рассказывали, что в мае в России у некоторых пациентов с коронавирусом также были выявлены высыпания на на руках и животе.