Подросток в Ровенской области за полгода угнал около десяти транспортных средств. Вошел во вкус он, украв авто священника в своем селе, к которому приходил на службу.

Об этом сообщает ТСН.

"Велосипеды, мотоциклы, легковые и даже бусы - более десятка транспортных средств только за полгода украл 16-летний парень из Ровенской области. Сначала воровал в своем селе. Одно из первых преступлений: машина священника, к которому ходил в церковь", - указано в сообщении.

По состоянию на июль парня задержали уже в Волынской области благодаря ориентировке на угнанной машине. Сначала парень украл одно авто, чтобы доехать до Волынской области, а потом другую, чтобы вернуться домой. Однако в родное село его уже везли правоохранители.

На данный момент подросток находится в СИЗО, ведется досудебное расследование. Если вина угонщика подтвердится, ему грозит совокупно до восьми лет ограничения свободы.

Видео: YouTube /ТСН

Напомним, полицейские в Киевской области задержали 15-летнего подростка, который с 11-летним другом проник на частную территорию и пытался угнать грузовик фирмы MAN. До этого похищал автомобиль и мотоцикл. На счету 15-летнего воспитанника центра социально-психологической реабилитации детей в Макаровском районе Киевской области это уже третье совершенное им преступление.

Как сообщала "Страна", на заседании Верховной Рады народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект об усилении ответственности за угон автомобилей. Документом предусматривается, что в нескольких статьях Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Украины слова "нанесли значительный материальный ущерб" заменяются на "совершенные в значительных размерах" и "осуществленные в крупных размерах". Таким образом при угоне квалифицирующим признаком будет стоимость автомобильного транспорта.