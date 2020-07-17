В Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что в материалах уголовного производства о взятке в $6 млн для руководства антикоррупционных органов нет материалов о переписки фигурантки дела Елены Мазуровой с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Об этом сообщается в соцсетях пресс-служб САП и НАБУ вечером 17 июля.

"В материалах дела о предоставлении 5 млн долларов США руководству САП и НАБУ отсутствуют переписки одного из подозреваемых с Генеральным прокурором", - говорится в Facebook САП.

То же самое заявлено в Twitter НАБУ: "В материалах дела о предоставлении 5 млн долларов США неправомерной выгоды руководителю САП отсутствуют переписки одного из подозреваемых с Генеральным прокурором".

Ранее "Страна" со ссылкой на источники в САП писала о том, что при задержании Елены Мазуровой у нее в телефоне была обнаружена переписка с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Речь в ней шла о широком перечне вопросов, включая обсуждение нюансов по разным уголовным делам.

Напомним, в июне руководству НАБУ и САП предлагали гигантскую взятку за закрытие дела против президента компании Burisma Holdings Николая Злочевского.

"Страна" рассказывала подробности этого громкого дела.