Пограничники в Венгрии задержали шесть украинских контрабандистов, которые переправляли через границу партии сигарет, спуская их на парашюте с дельтаплана или самолета.

Об этом сообщает местное издание Nemzeti Adó- és Vámhivatal в Facebook.

Так, 16 июля было задержано шесть человек, которые под покровом ночи сбрасывали контрабандные сигареты с самолета или дельтаплана при помощи парашюта. При поиске контрабанды было найдено 26 тысяч пачек сигарет, которые сбросили в поле. Во время обысков в домах контрабандистов нашли наркотики, тепловизоры, камеры видеонаблюдения и запрещенные в стране газовые баллончики.

По итогам подсчета возможных убытков при продаже сигарет венгерские власти выставили 50 миллионов форинтов. За такую "наглую контрабанду", как заявили власти, подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы.

Видео: Faceook / Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Напомним, всего за полгода украинские таможенники разоблачили 7,2 тысячи нарушений, стоимость предметов, которые пытались незаконно переправить через границу составляет 1,16 млрд грн. Самой большой популярностью среди контрабандистов пользовались табак и кокаин.

Как сообщала "Страна", украинцы всеми правдами и неправдами пытаются прорваться в Европу, несмотря на запрет на въезд из-за плохой ситуации с коронавирусом в Украине. В то время как одних наших соотечественников задерживают и отправляют обратно, другие успешно проходят границы и попадают в ЕС через Венгрию.