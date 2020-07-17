Мэр Киева Виталий Кличко сообщил подробности взрыва у входа на станцию метро "Шулявская", прогремевшем в пятницу вечером. По словам мэра, ранения получил молодой парень-студент.

Об этом градоначальник написал в своем Facebook.

Кличко сообщил, что в 20:08 взорвалась урна для мусора. Пострадал прохожий - 22-летний студент. Он получил множественные осколочные травмы ног. Парень госпитализирован в городскую больницу номер 17. Он находится в тяжелом состоянии.

Также оказались повреждены окна станции метро.

"Метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, работающих на месте", - написал Кличко.

Ранее "Страна" публиковала фото и видео с места взрыва в столице.

Мы также приводили версию полиции о происшествии у станции метро "Шулявская".