На месте взрыва работают правоохранители. Фото: Facebook/ Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил подробности взрыва у входа на станцию метро "Шулявская", прогремевшем в пятницу вечером. По словам мэра, ранения получил молодой парень-студент.

Об этом градоначальник написал в своем Facebook. 

Кличко сообщил, что в 20:08 взорвалась урна для мусора. Пострадал прохожий - 22-летний студент. Он получил множественные осколочные травмы ног. Парень госпитализирован в городскую больницу номер 17. Он находится в тяжелом состоянии.

Урна для мусора у метро Шулявская

Также оказались повреждены окна станции метро.

"Метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, работающих на месте", - написал Кличко.

Скриншот из Facebook Виталия Кличко

Ранее "Страна" публиковала фото и видео с места взрыва в столице.

Мы также приводили версию полиции о происшествии у станции метро "Шулявская".

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