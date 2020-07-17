Болгария принимает ежегодные морские учения "Sea Breeze 2020". Сейчас в них принимают участие 27 судов, 9 самолетов и 2 413 моряков из десяти стран: Болгарии, Бельгии, Грузии, Греции, Италии, Испании, Румынии, США, Турции и Франции.

Об этом сообщается на сайте NavalNews.

Среди кораблей в учениях задействован американский ракетный эсминец USS Porter, который вошел в Черное море на прошлой неделе.

Цель "Sea Breeze 2020" - улучшить военную готовность всех участников и повысить тактическую совместимость военно-морских подразделений и штабов при проведении обычных и нетрадиционных военных действий.

"Маневры в рамках "Breeze 2020" имеют решающее значение для укрепления отношений с союзниками по НАТО и партнерами в Черном море. Такие сложные учения дают отличную возможность для морских патрульных эскадрилий 6-го флота США повысить свою оперативность и коммуникационную совместимость, одновременно проводя комбинированное морское патрулирование", - отметил капитан Уильям С. Пеннингтон-младший, командующий Объединенной оперативной группой 67.

Учения продлятся до 19 июля.

Ранее "Страна" сообщала, что ракетный эсминец USS Porter вошел в акваторию Черного моря 17 июня.

А 7 и 9 июля для учений в Черное море прибыли две группы кораблей НАТО.