Пользователи сети опубликовали видео, на котором полуголый мужчина с повязанной на голове одеждой отчаянно пытается сбежать от полицейских. Когда правоохранителям уже почти удалось задержать человека, он решил залезть на крест, который стоял на трассе.

Кадры появились на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Так, одному из очевидцев этого курьезного происшествия удалось заснять, как мужчина с сумкой наперевес повис на кресте и оставил внизу правоохранителей. Поимкой участника происшествия занимались как минимум трое патрульных.

Остается загадкой, по какой причине стражи порядка устроили погоню за мужчиной, однако кадры происшествия быстро набрали популярность у пользователей сети.

Напомним, что недавно в центре Киева 27-летний мужчина украл алкогольные напитки, и пытаясь сбежать от правоохранителей, спрятался в шкафу.

Ранее мы писали о том, как в Черниговском следственном изоляторе несовершеннолетние заключенные попытались сбежать, избив надзирателя и выкрав у него ключи.