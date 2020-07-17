Всемирная организация здравоохранения рассказала неопытным врачам, как лечить больных коронавирусом, ухаживать за ними, как определить зараженного, по какому протоколу проходит выписка, лечение детей и прочее.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"World Health Organization Ukraine (ВОЗ - Ред.) разработала практическое пособие, адаптированное к условиям пандемии COVID-19 для медицинских работников, которые лечат пациентов с тяжелым течением острой респираторной вирусной инфекции. Инструментарий дает практические рекомендации, которые можно использовать для ухода за пациентами с тяжелым течением заболевания: с момента поступления до выписки из больницы", - указано в сообщении.

Так, в ВОЗ отмечают, что основное лечение при коронавирусе - это поддерживающая терапия, а для 20% пациентов предусматривается оксигенотерапия в случаях тяжелого течения заболевания.

Также необходимо находить больных или потенциальных зараженных коронавирусом на ранней стадии, пока они не успели заразить большое количество людей. Определять также нужно и сопутствующие заболевания. особенно респираторные. По инструкции ВОЗ, выписку из больницы должны проводить после исчезновения всех симптомов и двух отрицательных тестов на коронавирус с разницей в сутки.

Пациенты, у которых развиваются острые проявления симптомов, могут находиться в одном из трех состояний, представляющих угрозу для жизни: затрудненное дыхание, шок или измененное состояние сознания

Также эксперты привели нормальные показатели пульса и прочих процессов организма, чтобы неопытным врачам было, на что равняться. Помимо этого, выведена отдельная инструкция о лечении детей с коронавирусом.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Напомним, среди 848 украинцев, которые заразились коронавирусом в течение минувших суток, - 36 детей и 51 медик. Общее число инфицированным медицинских работников достигло 7 591.

Как сообщала "Страна", с начала пандемии коронавируса диагноз подтвердили у 4 тысяч детей. Полтысячи были вынуждены лечиться в больницах, а каждые сутки заражается еще несколько десятков малышей.