Киевская полиция поделилась подробностями взрыва у метро "Шулявская". По данным правоохранителей, взорвалась урна для мусора, установленная возле подземки. Пострадавший госпитализирован.

Об этом в пятницу, 17 июля, информирует пресс-служба полиции Киева

Так, информация о взрыве поступила правоохранителям в пятницу в 20:10. По вызову выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

"Взрыв произошел в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован в больничное учреждение. Личность потерпевшего устанавливается", - говорится в сообщении.

Полицейские заявили, что на месте происшествия проводятся необходимые первоочередные следственные действия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Взрывотехники уже обследовали прилегающую к метро территорию. При проверке никаких опасных предметов выявлено не было

"Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня вечером возле метро "Шулявская" прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина. Мы публиковали фото и видео с места происшествия.

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