В Минздраве показали статистику заболеваемости украинцев коронавирусом за последнюю неделю - с 10 по 16 июля.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"По итогам недели количество активных больных в стране возросло на 269 человек. Больше всего активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях. Проведено 68 022 ПЦР-исследования. Помните, ослабление карантина создает иллюзию защищенности. Но! Соблюдать правила безопасности в условиях пандемии COVID-19 следует независимо от ослабления карантина", - указано в сообщении.

Так, за последнюю неделю ученые зафиксировали:

4 421 новый случай;

4 108 людей, которые излечились;

84 смерти в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 эффективно работать только тогда, когда их соблюдать все. Каждую следующую пятницу на своей странице в Фейсбуке мы будем публиковать еженедельный дайджест данных.

Напомним, директор российского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где успешно испытывают вакцину от коронавируса, заявил, что она подойдет не всем. Он назвал заболевания, при которіх применять препарат будет просто опасно.

Как сообщала "Страна", производители жидкого мыла и антисептиков столкнулись с дефицитом дозаторов с помпой. Компаниям приходится придумывать новые виды упаковки из-за повышенного спроса на их продукцию в условиях пандемии коронавируса.