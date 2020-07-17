На фоне рекордно низкой вакцинации детей и взрослых из-за пандемии коронавируса, Минздрав в который раз призвал не отставать от календаря прививок и подробно расписал процедуру.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Вакцины обеспечивают защиту в любом возрасте, поэтому ограничений по возрасту нет. Своевременная и полная вакцинация защищает вас и окружающих от серьезных и потенциально смертельных заболеваний. Для создания надлежащего иммунитета, прививки необходимо начинать уже с рождения ребенка, еще до того, как он начнет активно контактировать с другими. Профилактические вакцинации проводят в пунктах прививок (постоянных или временных). Как правило, такие пункты работают при учреждениях здравоохранения всех форм собственности, которые имеют соответствующую лицензию", - указано в сообщении.

Отмечается, что в отдельных случаях вакцинировать могут во временных пунктах прививок при учебных заведениях, предприятиях, организациях и прочее.

После осмотра врач ответит на все вопросы, назначит необходимые прививки и может прассказать о противопоказаниях, которые встречаются редко. Также он назовет:

возможные проявления организма на прививку;

случаи, когда следует обратиться к профильному врачу.

Также врач сообщит, когда нужно делать следующее прививки или составит индивидуальный календарь прививок. Перед вакцинацией необходимо заполнить форму "Информированное согласие и оценка состояния здоровья человека или ребенка одним из родителей, законным представителем ребенка на проведение прививки или туберкулинодиагностики", утвержденной Минздравом.

К прививкам допускаются только те медики, которые прошли специальную ежегодную подготовку и знают правила организации и технику проведения вакцинации. Также они знают, как оказать первую медицинскую помощь в отдельных ситуациях.

Напомним, в Минздраве настоятельно посоветовали родителям не игнорировать календарь необходимых прививок, так как это может привести к эпидемии среди детей.

Как сообщала "Страна", по состоянию на 1 июня 2020 года в Украине только 28,3% детей в возрасте одного года вакцинированы от кори, паротита и краснухи (КПК). Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в соцсети.