В Киеве возле выхода из метро "Шулявская" произошел взрыв. Пострадал как минимум один человек.

Об этом в пятницу, 17 июля, информирует страница "Киев оперативный" в Facebook.

Предварительно известно, что взорвался неизвестный предмет, который находился в мусорном баке возле станции метро.

В результате происшествия ранение получил мужчина, который стоял неподалеку от места взрыва. Кроме того, ударная волна разбила окна здания метрополитена.

Пострадавший при взрыве у метро "Шулявская". Фото: Канал 24

На место взрыва уже прибыли правоохранители и взрывотехники, которым предстоит установить причины произошедшего.

Ударная волна разбила окна здания метрополитена. Фото: Канал 24

При взрыве пострадал один человек. Фото: Канал 24

Ранее мы писали, что сегодня ночью, 17 июля, во дворе дома Борислава Розенблата (был во фракции бывшего президента - БПП) прогремел мощный взрыв, неизвестные бросили гранату во двор бывшего нардепа.

Также "Страна" сообщала, что на двух рынках, расположенных в Полтавской области, прогремели взрывы.