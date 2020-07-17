Румыния продлила запрет на въезд иностранцам до 15 августа. Данное ограничение касается и граждан Украины.

Об этом в пятницу, 17 июля, информирует пресс-служба посольства Украины в Румынии.

"Согласно п. 2 ст. 2 Приложения 3 указанного решения, запрещается въезд на территорию Румынии через пункты пропуска на государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

В то же время, въехать в Румынию разрешается следующим категориям лиц:

члены семьи граждан Румынии;





члены семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, имеющие право на проживание на территории Румынии





лица, имеющие долгосрочные визы, вид на жительство или документ эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС





лица, въезжающие в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом, соответственно медицинские работники, исследователи в области медицины, медицинские работники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала задействованного в транспортировке товаров, обеспечивающего такие перевозки





дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь





лица в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты;





пассажиры, путешествующие по императивным мотивам





иностранцы и лица без гражданства, которые путешествуют с целью обучения





иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные работники, если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения, и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом





иностранцы и лица без гражданства, трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта





члены международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии

Кроме того, дипломаты поделились условиями транзита по территории Румынии:

только в непрерывном порядке и исключительно по маршруту, утвержденному компетентными органами Румынии - карта;





при наличии соответствующих документов, подтверждающих транзитную цель поездки и дающих основания для въезда в страну следования;





транзитный проезд в страны, в частности Республики Болгария, с туристической целью возможен при наличии документов, подтверждающих цель поездки (туристический ваучер, бронирование гостиницы и т.д.) и дающих основания для въезда в страну следования.

Стоит отметить, что в Румынии, в связи с ухудшением эпидемиологической картины, правительство решило продлить режим чрезвычайной ситуации начиная с 17 июля еще на 30 дней. В этой стране за последние сутки было выявлено 799 случаев коронавируса.

Напомним, 17 июня, на украинско-румынской границе с 18:00 возобновилась работа пункта пропуска "Солотвино" – "Сигету-Мармацией".

Ранее мы разбирались в том, куда украинцы смогут уехать во время действующего во многих странах карантина.