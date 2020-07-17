Румыния продлила запрет на въезд для всех иностранцев до 15 августа
Румыния продлила запрет на въезд иностранцам до 15 августа. Данное ограничение касается и граждан Украины.
Об этом в пятницу, 17 июля, информирует пресс-служба посольства Украины в Румынии.
"Согласно п. 2 ст. 2 Приложения 3 указанного решения, запрещается въезд на территорию Румынии через пункты пропуска на государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.
В то же время, въехать в Румынию разрешается следующим категориям лиц:
- члены семьи граждан Румынии;
- члены семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, имеющие право на проживание на территории Румынии
- лица, имеющие долгосрочные визы, вид на жительство или документ эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС
- лица, въезжающие в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом, соответственно медицинские работники, исследователи в области медицины, медицинские работники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала задействованного в транспортировке товаров, обеспечивающего такие перевозки
- дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь
- лица в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты;
- пассажиры, путешествующие по императивным мотивам
- иностранцы и лица без гражданства, которые путешествуют с целью обучения
- иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные работники, если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения, и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом
- иностранцы и лица без гражданства, трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта
- члены международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии
Кроме того, дипломаты поделились условиями транзита по территории Румынии:
- только в непрерывном порядке и исключительно по маршруту, утвержденному компетентными органами Румынии - карта;
- при наличии соответствующих документов, подтверждающих транзитную цель поездки и дающих основания для въезда в страну следования;
- транзитный проезд в страны, в частности Республики Болгария, с туристической целью возможен при наличии документов, подтверждающих цель поездки (туристический ваучер, бронирование гостиницы и т.д.) и дающих основания для въезда в страну следования.
Стоит отметить, что в Румынии, в связи с ухудшением эпидемиологической картины, правительство решило продлить режим чрезвычайной ситуации начиная с 17 июля еще на 30 дней. В этой стране за последние сутки было выявлено 799 случаев коронавируса.
Напомним, 17 июня, на украинско-румынской границе с 18:00 возобновилась работа пункта пропуска "Солотвино" – "Сигету-Мармацией".
Ранее мы разбирались в том, куда украинцы смогут уехать во время действующего во многих странах карантина.