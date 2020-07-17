Директор российского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где успешно испытывают вакцину от коронавируса, заявил, что она подойдет не всем.

По словам Александра Гинцбурга, вакцину нельзя назначать при тяжелых хронических заболеваниях иммунной системы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Гинцбург уточнил, что, в общем, любая вакцина может спровоцировать обострение тяжелых болезней. Поэтому людям с хроническими патологиями нужно консультироваться с врачом-иммунологом по поводу вакцинации.

Эксперт также рассказал о самом препарате. По его словам, технология, по которой создана вакцина центра Гамалеи, разрабатывалась последние 25 лет.

"Та технология, которая нами сейчас предложена, она запатентована, уникальна и по своим параметрам, я готов это утверждать, превосходит возможности тех аналогичных продуктов, которые сейчас делаются на западе", - заявил Гинцбург.



Он добавил, что вакцина центра двухкомпонентная, а это позволяет создавать длительный иммунитет.

Гинцбург также исключил конкуренцию производителей вакцины из разных стран. Он считает, что на мировом рынке будет сразу несколько вакцин примерно одинаковой степени эффективности, поскольку ни одна компания самостоятельно не сможет обеспечить весь необходимый объем.



Ранее "Страна" приводила впечатления добровольцев, испытывающих на себе вакцину центра Гамалеи.

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