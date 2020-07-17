У границ России, где на днях над Баренцевым и Черным морями перехватили самолеты-разведчики Норвегии и США, снова появилось иностранное воздушное судно. 17 июля истребители Северного флота сопроводили разведывательный самолет из Норвегии над Баренцевым морем.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национального центра управления обороной РФ.

Самолет обнаружили российские средства контроля воздушного пространства. Его идентифицировали ка разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии. Силами истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота было выполнено его сопровождение. Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было, отметили в центре.

Как сообщала "Страна", 12 июля истребители РФ перехватили самолет-разведчик ВВС США над Японским морем.

А 1 июля истребители авиации Черноморского флота перехватили самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США.