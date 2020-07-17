В Харькове в номере одной из гостиниц возник пожар. Пытаясь спастись от огня, 39-летний гражданин Иордании выпрыгнул из окна 4-го этажа, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью.

Об этом в пятницу, 17 июля, информирует пресс-служба полиции Харьковской области.

Так, информация о происшествии поступила правоохранителям сегодня около 18:00.

"Предварительно установлено, что в номере отеля произошло возгорание личных вещей мужчины и кровати. В результате пожара иностранец выпрыгнул из окна", - говорится в сообщении.

Данные о происшествии внесены в Единый учет. Сейчас решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, недавно в Киеве на улице Белорусской перегрелся и задымился троллейбус. Пассажирам удалось быстро выйти из салона транспорта, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что недавно в столице 25-летняя женщина попыталась выпрыгнуть из окна, чтобы скрыться от полиции. Правоохранители подозревали ее в краже товаров на сумму более трех тысяч гривен.