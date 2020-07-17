Белый дом издал секретный документ, в котором правительство США называет 18 штатов "красной зоной" из-за темпов распространения коронавируса. Власти также призывают эти регионы вернуться к более строгим ограничениям.

Об этом пишет издание Daily Beast.

Издание сообщает, что документ Белого дома оказался в распоряжении американской организации журналистов "Центр за целостность общества". Документ был подготовлен для целевой группы Белого дома по коронавирусу и распространен среди членов правительства. Однако по неизвестным причинам его не обнародовали, а его содержание осталось неизвестным общественности.



18 штатов вошли в "красную зону" по распространению коронавируса, так как на прошлой неделе там было зафиксировано более 100 новых случаев на 100 тысяч человек. В список вошли Калифорния, Флорида, Алабама, Арканзас, Аризона, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас и Юта.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 576 430 случаев заражения коронавирусом. Скончались от него более 138 тысяч человек.

В последние сутки зарегистрировано 77,3 тысячи новых заражений - это почти треть всех новых случаев в мире. При этом в Техасе заболели 15 тысяч, во Флориде - 14 тысяч, в Калифорнии - 9,8 тысяч.

Ранее "Страна" сообщала о сложной эпидситуации в Испании. В Барселоне из-за коронавируса просят людей не выходить из дома.

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